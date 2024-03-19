Bilecik'te otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi istikametinde seyir halindeki Ahmet T., idaresindeki 16 SFN 07 plakalı otomobil Köprülü Sokak Kavşağına geldiğinde Abdullah B., (13) idaresindeki bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan 13 yaşında ki çocuk, otomobil sürücüsü Ahmet T., tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK