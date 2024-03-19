Bilecik'te Otomobil ile Bisikletin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı
Bilecik'te Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bilecik'te otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi istikametinde seyir halindeki Ahmet T., idaresindeki 16 SFN 07 plakalı otomobil Köprülü Sokak Kavşağına geldiğinde Abdullah B., (13) idaresindeki bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan 13 yaşında ki çocuk, otomobil sürücüsü Ahmet T., tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK