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Bilecik'te Otomobil Bankete Düştü: 4 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Bankete Düştü: 4 Yaralı
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Bilecik'in Bayırköy beldesi mevkiinde D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bankete düştü. Kazada sürücü Kubilay Ö. ile yolcular Kübra Ö., Elif Ö. ve Çınar Ö. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bankete düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'e bağlı Bayırköy beldesi mevkiinde bulunan D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinde seyir halinde olan Kubilay Ö. idaresindeki 41 KG 075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bankete düştü. Kazada sürücü Kubilay Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kübra Ö., Elif Ö. ve Çınar Ö. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitin ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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