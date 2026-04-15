Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesi Tuzaklı Köyü Karacakaya mevkiinde otluk ve çalılık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ekipler harekete geçirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının küçük bir alanda olması nedeniyel tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİLECİK

