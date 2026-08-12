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Bilecik’te otluk alanda yangın

Bilecik’te otluk alanda yangın
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1000 metrekarelik alanın yandığı yangının cam şişeden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, can kaybı, yaralanma veya maddi zarar yaşanmadı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kenarında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yol kenarında yaklaşık 1000 metrekarelik otluk alanın yandığı belirlendi. Yangına 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi, 1 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yapılan araştırmada yangının cam şişeden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Öte yandan, yangında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi zarar meydana gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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