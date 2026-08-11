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Bilecik'te Ot Yangını Panik Yarattı

Bilecik'te Ot Yangını Panik Yarattı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Urgancılar Köyü'nde biçilmiş tarlada çıkan ot ve çalılık yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Jandarma, Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından soğutma çalışması yapıldı, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te çıkan ot yangını korku dolu anlara neden oldu

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Urgancılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biçimi yapılmış tarla içerisinde ot ve çalılık yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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