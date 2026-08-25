Bilecik'te Ot ve Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot ve çalılık yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'te ot ve çalılık yangını çıktı.
Yangın, Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle ot ve çalılık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı