Bilecik'te Ot ve Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te ot ve çalılık yangını çıktı.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle ot ve çalılık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı