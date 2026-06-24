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Bilecik'te gerçeğini aratmayan tünel tatbikatı

Bilecik'te gerçeğini aratmayan tünel tatbikatı
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Bilecik'te D-650 karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli'nde gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, olası bir kriz anında yapılacak müdahaleler test edildi. Jandarma ekipleri emniyet tedbiri alırken, kurumlar arası iş birliği uygulamalı olarak gözden geçirildi.

Bilecik'te acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, D-650 karayolu üzerinde bulunan Osmangazi Tüneli'nde Karayolu Tünelleri Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi. Olası bir acil durumda yapılacak müdahalelerin test edildiği tatbikatta senaryo gereği ekipler koordineli şekilde görev aldı.

Tatbikat kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 asayiş timi bölgede emniyet tedbiri alırken, kurumlar arası iş birliği ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak gözden geçirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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