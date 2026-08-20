Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Akköy ve Karaağaç köyleri sınırında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'te başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'e bağlı Akköy ile Karaağaç köyleri sınırında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankerini bölgeye sevk etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı