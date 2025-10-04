Haberler

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Dereköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarıyla hızla kontrol altına alındı. Ekipler, yangının büyümesine izin vermeden müdahale etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyü Yukarı Baraj Altı mevkiinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çalılık bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevrede yaşayan vatandaşların fark etmesiyle hızla ekiplerin müdahalesine taşındı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesine izin vermeden kontrol altına aldı. Köylülerin de büyük endişe yaşadığı yangında, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde felaketin önüne geçildi. Yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
