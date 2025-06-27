Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dün başlayan orman yangını, yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı ve tamamıyle söndürüldü. Yangında 80 hektarlık alan kül oldu, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dün başlayan orman yangını bugün itibariyle tamamen kontrol altına alınırken, soğutma işlemi devam ediyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Dokuz köy mevkideki sarp bir dağda dün akşam üstü başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına 1 İHA, 7 helikopter, 16 arazöz, 35 işve hizmet aracı, 196 personel müdahale etti. Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabah tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 80 hektarlık alan kül oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.