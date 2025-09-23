Haberler

Bilecik'te Öğrencilere Trafik Farkındalığı Eğitimi

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenliği hakkında uygulamalı bir eğitim düzenledi. İl Emniyet Müdürü, bu tür eğitimlerin çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik farkındalığı eğitimi düzenledi.

Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere trafikte temel davranış biçimleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitime katılan öğrenciler, uygulamalı eğitimle öğrendiklerini pekiştirerek, trafik kurallarına uygun davranışın önemini deneyimleme fırsatı buldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Eğitimler çocuklarımızın trafikte bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
