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Jandarmadan geniş çaplı denetim: 4 bin 920 şahıs, 4 bin 682 araç kontrol edildi

Jandarmadan geniş çaplı denetim: 4 bin 920 şahıs, 4 bin 682 araç kontrol edildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, NATO Güvenlik Tedbirleri kapsamında il genelinde 4 bin 920 şahıs ve 4 bin 682 aracı kontrol etti. Ayrıca park, bahçe, iş yeri, metruk bina ile NATO ve BOTAŞ boru hatları, YHT ve tren hatlarında güvenlik denetimleri yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 4 bin 920 şahıs, 4 bin 682 araç kontrol edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından NATO Güvenlik Tedbirleri kapsamında il genelinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 bin 920 şahıs ile 4 bin 682 araç kontrol edilirken, 40 park ve bahçe, 20 iş yeri ve 38 metruk bina denetlendi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince sorumluluk bölgesinden geçen NATO petrol boru hattı, BOTAŞ doğalgaz boru hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hattı güzergahlarında da güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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