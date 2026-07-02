Bilecik'te boru hattı güzergâhında sabotaj ve izinsiz kazıya karşı devriye

Bilecik'te NATO BOTAŞ doğalgaz boru hattı güzergahında sabotaj ve izinsiz kazıya karşı devriye gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı Sivil Asayiş Timi tarafından NATO BOTAŞ doğalgaz boru hattı hattında sabotaj, izinsiz kazı ve hırsızlık girişimlerine karşı önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında kaçak müdahale ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı gerekli denetimler gerçekleştirildi.

Öte yandan, güzergah boyunca şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı