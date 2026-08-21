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Bilecik’te NATO boru hattı ve göletlerde sıkı denetim

Bilecik’te NATO boru hattı ve göletlerde sıkı denetim
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde NATO akaryakıt boru hattı güzergâhı ile göletlerde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde NATO akaryakıt boru hattı güzergahı ile göletlerde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, NATO Akaryakıt Boru Hattı boyunca inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir kaçak, izinsiz kazı veya şüpheli faaliyete rastlanmadı. Ekipler ayrıca gölet ve su kaynaklarında denetim gerçekleştirerek vatandaşları boğulma riskine karşı uyardı. Vatandaşlara gölet, baraj ve sulama kanallarında yüzülmemesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, ekiplerin bölgedeki devriye ve kontrol faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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