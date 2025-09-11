Bilecik'te Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı

Bilecik'te asayiş ve narkotik olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, şüphelilere anında müdahale edilmesi için Motosikletli Polis Timleri göreve başladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri parklar, okul çevreleri, metruk binalar, otobüs durakları gibi halkın yoğun bulunduğu alanlarda devriyeye başladı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çevik Adımlar, Hızlı Müdahale' başlıklı Motosikletli Polis Timlerini tanıtarak, "Başta asayiş ve narkotik olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, şüphelilere anında müdahale edilmesi için gece gündüz milletimizin huzuru ve güvenliği için yanınızda" denildi. - BİLECİK