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Motosikletli uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Motosikletli uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 2 şüpheli yakalandı
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Bilecik'te jandarma ekiplerince motosikletle uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1,57 gram amfetamin ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekiplerince motosikletle uyuşturucu madde getirdikleri değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Risk Analiz Sistemi (PARS) üzerinden yapılan değerlendirmelerde H.T. ve Y.Ş. isimli şahısların motosikletle uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyü mevkiinde şok yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan motosiklette yapılan aramada 5 parça halinde toplam 1,57 gram toz halinde amfetamin ele geçirildi.

H.T. ve Y.Ş. isimli 2 şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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