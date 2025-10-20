Bilecik'te Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Bilecik'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine doğru seyreden Berat T. idaresindeki 54 ALB 349 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki S.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK