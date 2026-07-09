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Motosikletle yaya geçidinden geçeyim derken hastanelik oldular

Motosikletle yaya geçidinden geçeyim derken hastanelik oldular
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaya geçidinden geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te bir otomobilin, yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bir yaya geçidinden motosikletiyle geçmeye çalışan Fatma Ecrin K. idaresindeki 11 ADA 829 plakalı motosiklete, cadde üzerinde seyir halindeki Adil Ö. yönetimindeki 16 AOV 825 plakalı otomobille çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü Fatma Ecrin K. ve araçta yolcu olarak bulunan Sudenur Y. yaralandı. Yaralılar, acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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