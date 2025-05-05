Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, arkadan bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Pazaryeri-İnegöl-Bursa kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki Safkan Mustafa Ç. idaresindeki 55 APS 024 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 26 AJC 722 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Safkan Mustafa Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.