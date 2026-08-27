Bilecik'te motosiklet sürücülerine trafik güvenliği eğitimi verildi.
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Söğüt İl Yolu'nda sabit trafik denetimi yaparak 8 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş, trafik kuralları ve kazaların önlenmesi konularında bilgilendirmede bulundu.
Bilecik'te motosiklet sürücülerine trafik bilgilendirmesi yapıldı.
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı 4'üncü Jandarma Trafik Timi tarafından Eskişehir-Söğüt İl Yolu Gündüzbey Yol Kontrol Noktasında sabit trafik denetimi yapıldı. Denetim sırasında uygulama noktasına gelen 8 motosiklet sürücüsüne; motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı