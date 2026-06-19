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Motosiklet şarampole devrildi: 1 yaralı

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Bilecik'in İnhisar ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Jandarma soruşturma başlattı.

Bilecik'te motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Hisarcık Köyü Çalkara Şelale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnhisar ilçe istikametine seyir halinde olan Yiğithan T. idaresindeki 31 AEL 552 plakalı motosiklet, yolun toprak zeminli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosikletin yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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