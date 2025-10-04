Haberler

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Bilecik-Söğüt karayolu üzerinde seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Kurtuluş Ö., alkollü olarak kaza yaptı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik- Söğüt karayolu Hamitabat-Tuzaklı yolu üzerinde Tuzaklı köyü mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, karayolu üzerinde seyir halinde 26 ABB 791 plakalı motosiklet sürücüsü Kurtuluş Ö. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün 1.37 promil alkollü olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

