Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Mıryahya S. idaresindeki 06 COL 687 plaka motosiklet sürücüsün iddiasına göre önünde aniden duran araca vurmamak için aracın direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK