Direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yoldan çıktı: 1 yaralı

Bilecik'te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosikletin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt-Eskişehir kara yolu Gündüzbey yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil K. idaresindeki 26 B 3152 plakalı motosiklet, Eskişehir istikametinden Söğüt yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak kaza yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cemil K., acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı