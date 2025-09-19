Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun M. idaresindeki 54 ANC 531 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeyken Yıldız Ekmek Fırını karşısına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidiş istikametine göre sol tarafa devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Dursun M. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada motosiklette maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK