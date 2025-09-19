Haberler

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Dursun M., motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun M. idaresindeki 54 ANC 531 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeyken Yıldız Ekmek Fırını karşısına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidiş istikametine göre sol tarafa devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Dursun M. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada motosiklette maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Erhan Ufak son halini paylaştı

Uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu! Son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.