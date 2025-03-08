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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 ACE 882 plakalı motosiklet sürücüsü Talha S. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağını geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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