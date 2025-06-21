Bilecik'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik-Osmaneli-İstanbul karayolunda meydana geldi.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesi İçmeceler mevkiinde meydana gelen geldi. İddialara göre, Bilecik-Osmaneli- İstanbul karayolu üzerinde ters yönden ilerleyen Recep Barut idaresindeki 16 BEU 489 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Lütfi Altuner idaresindeki 26 TA 363 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücü ve araçta yolcu olarak Fatma A., Sevil A., Kartal T. ve Figen T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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