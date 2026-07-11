Motosiklet sürücüsü bariyere çarparak yaralandı

Bilecik'te motosiklet sürücüsünün bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bursa D-200 Karayolu Poyra Geçidi altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.S.D. idaresindeki 05 AEC 361 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı