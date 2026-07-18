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Mezarlık altındaki ot yangını korkuttu

Mezarlık altındaki ot yangını korkuttu
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Bilecik'te mezarlık altındaki ot ve çalılık yangını itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bilecik'te mezarlık altında çıkan yagın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyü mezarlık altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ot ve çalılık yangını ihbarı üzerine bölgeye Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşmasının ardından yaklaşık 100 metrekarelik alanda etkili olan ot ve çalılık yangınına müdahale edildi. Doğal nedenlerle çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili adli işlem yapılmayacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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