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Bilecik'te İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Kaza, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe S. yönetimindeki 26 AAZ 691 plakalı otomobil ile yan yoldan çıkan Mehmet A. idaresindeki 11 AY 429 plakalı araç çarpıştı. Araçta yolcu olan Zeynep B. yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Reşadiye Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Ayşe S. idaresindeki 26 AAZ 691 plakalı otomobille, yan yoldan anayola çıkış yapan Mehmet A. idaresindeki 11 AY 429 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 26 AAZ 691 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep B. hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince müdahale yapıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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