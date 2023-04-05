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Bilecik'te meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi BİLECİK - Bilecik'te şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

BİLECİK - Bilecik'te şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik- Eskişehir karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 11 SK 919 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Bayrak Şelale rampasına geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarak taklalar durabildi. Kazada, araç sürücü Ahmet Bayrak hafif, yolcu olarak bulunan Levent Bayrak ve Nazife Bayrak ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Levent Bayrak ile Nazife Bayrak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Bayrak Eskişehir Bilecik 3. Sayfa Haberler

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