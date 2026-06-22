Bilecik'te mevsimlik işçilere jandarma denetimi

Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine yönelik jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen mevkiinde bulunan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçileri jandarma ekipleri tarafından kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 işçinin kimlik ve kayıt sorgulamaları yapıldı. Asayiş timi ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamada işçilerin M-7 sistemindeki kayıt durumları teyit edilirken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı