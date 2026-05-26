Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Meslek Yüksekokulu'nun üçüncü katında çıkan yangın, güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, okul binasının üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangının büyümesi önlenirken, binada soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Öte yandan, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, üçüncü katta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
