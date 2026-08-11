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Bozüyük'te Jandarmadan Mesire Alanında Hırsızlık Uyarısı

Bozüyük'te Jandarmadan Mesire Alanında Hırsızlık Uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, Saraycık Köyü Türbin Mesire Alanı'nda yaklaşık 150 vatandaşa önemli eşyalarını yanlarından ayırmamaları ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini açıkladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, mesire alanında 150 vatandaşa hırsızlık uyarısı yaptı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saraycık Köyü Türbin Mesire Alanı'nda önleyici kolluk yaya devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Mesire alanında bulunan yaklaşık 150 vatandaşa, önemli eşyalarını yanlarından ayırmamaları ve olası hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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