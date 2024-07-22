Bilecik'te mermi bulundurma suçundan hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Ödemiş İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 1 ay 7 gün hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunun şüpheli Bilecik'te yakalandı. Tutuklanan şüpheli Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te mermi bulundurma suçundan hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Ödemiş İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 1 ay 7 gün hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunun şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK