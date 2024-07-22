Bilecik'te mermi bulundurma suçundan hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te mermi bulundurma suçundan hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Ödemiş İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 1 ay 7 gün hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunun şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK