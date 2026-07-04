Bilecik'te elektrik akımına kapılan kuş yangına sebep oldu.

Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Organize Sanayi Bölgesi'nden meydana geldi. Alınan bilgilere göre; OSB içinde bulunan elektrik tellerine bir kuş çarparak, elektrik akımına kapıldı. Yerdeki otluk alana düşerek telef olan kuş yangına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, alevler büyümeden söndürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı