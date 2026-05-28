Bilecik'te acemi kasaplar hastaneye koştu

Bilecik'te Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalarda 75 kişi yaralanarak hastaneye başvurdu. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

İl genelinde bayramın 1 ve 2'inci gününde acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu. Kurban keserken yaralann 75 kişi, hastanelerin acil servisine başvurdu. Yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar daha sonra taburcu edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
