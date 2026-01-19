Haberler

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil kazaya sebep oldu: 1 yaralı
Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil başka bir araca çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sebep olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi Erikli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 ABF 975 plakalı otomobilin sürücüsü Ali A., Erikli köyü istikametine seyir halinde olduğu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki ve direksiyonunda Kadir S.'nin bulunduğu 26 ALF 134 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 26 ALF 134 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceren G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
