Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla attı; sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Sürücü Furkan K. hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Vezirhan Karayolu Küçükyenice Köyü mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinden Vezirhan Beldesine seyir halindeki 54 LD 579 plakalı otomobil sürücüsü Furkan K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Furkan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

