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Bilecik'te otomobil su kanalına devrildi

Bilecik'te otomobil su kanalına devrildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçtaki yolcu yara almadan kurtuldu.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesinin Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan yolcu ise olayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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