Bilecik'te kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu

Güncelleme:
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki Emine Abdioğlu, jandarma tarafından bulundu. Ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan kadın, gece saatlerinde yol kenarında bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te dün gece kayıp başvurusu yapılan yaşlı kadın jandarma tarafından bulundu.

Olay Bilecik'in Gölpazarı İlçesi Bolatlı Köyünde meydana geldi. Dün saat 14.00'dan evinden çıkan bir daha haber alınamayan 67 yaşındaki Emine Abdioğlu için jandarma seferber oldu. Köy muhtarının saat 21: 30'da jandarma kayıp ihbarı verdiği şahıs saat 01: 00'da köye 4 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulundu. Yaşlı kadın olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın ormanlık alanda yürümeye bağlı ellerinde ve ayaklarında düşmeye bağlı hafif yaralanmalar olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
