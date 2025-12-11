Bilecik'te kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu

Bilecik'te dün gece kayıp başvurusu yapılan yaşlı kadın jandarma tarafından bulundu.

Olay Bilecik'in Gölpazarı İlçesi Bolatlı Köyünde meydana geldi. Dün saat 14.00'dan evinden çıkan bir daha haber alınamayan 67 yaşındaki Emine Abdioğlu için jandarma seferber oldu. Köy muhtarının saat 21: 30'da jandarma kayıp ihbarı verdiği şahıs saat 01: 00'da köye 4 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulundu. Yaşlı kadın olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın ormanlık alanda yürümeye bağlı ellerinde ve ayaklarında düşmeye bağlı hafif yaralanmalar olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - BİLECİK