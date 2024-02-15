Bilecik'te Kayalıklarda Mahsur Kalan 2 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İnhisar ilçesi kırsalında mahsur kalan hayvanlar, yapılan çalışma sonucunda kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
İnhisar ilçesi kırsalında kayalıklarda mahsur kalan ve bir vatandaşa ait olan 2 küçükbaş hayvan Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışması sonrası, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden mahsur kaldıkları kayalık bölgeden kurtarıldı. Kurtarılan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. - BİLECİK