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Bilecik'te Kayalıklarda Mahsur Kalan 2 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı

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Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İnhisar ilçesi kırsalında mahsur kalan hayvanlar, yapılan çalışma sonucunda kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnhisar ilçesi kırsalında kayalıklarda mahsur kalan ve bir vatandaşa ait olan 2 küçükbaş hayvan Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışması sonrası, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden mahsur kaldıkları kayalık bölgeden kurtarıldı. Kurtarılan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bilecik İnhisar AFAD Kurtarma Hayvanlar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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