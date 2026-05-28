Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında bir kadın yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bozüyük-Bilecik karayolunda Pazaryeri ilçesi Demirköy kavşağında meydana geldi. Sözer I. idaresindeki 11 ACS 358 plakalı araç, Demirköy Kavşağı'nda Mehmet B. idaresindeki 11 ACU 854 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Fatma B. isimli kadın yaralandı. Yaralı, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı kavşakta bulunan kameraya yansırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı