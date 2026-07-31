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Bilecik’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Akpınar mevkisinde, Kütahya-Bozüyük kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esra K. idaresindeki 34 KME 709 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden ve Mestan A. yönetimindeki 11 DT 624 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Gülbahar U. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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