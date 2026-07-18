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Kamyonda 800 litre etil alkol ele geçirildi

Kamyonda 800 litre etil alkol ele geçirildi
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Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda durdurulan bir kamyonda 800 litre etil alkol bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te bir kamyonda yapılan aramada 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 800 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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