Bilecik'te kahve paketlerine gizlenmiş kokain ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Bilecik'te kahve paketlerine gizlenmiş kokain ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te narkotik ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta kahve paketlerine gizlenmiş 4 parça halinde kokain ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta kahve paketleri içerisine gizlenmiş kokain ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüpheli araçta ve araçta bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça halinde muhtelif miktarda kokain maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı