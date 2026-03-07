Haberler

Bilecik'te 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 'Avcı' uygulaması sorgusu yapılan H.Ü. isimli şahsın 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs jandarma tarafından gözaltına alınarak, Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
