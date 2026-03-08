Haberler

Bilecik'te 'Kadına El Kal-Ka-Maz' ve '18 Mart Şehitler Günü' bilgilendirme faaliyeti

Bilecik'te 'Kadına El Kal-Ka-Maz' ve '18 Mart Şehitler Günü' bilgilendirme faaliyeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 'Kadına El Kal-Ka-Maz' ve '18 Mart Şehitler Günü' bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik'te 'Kadına El Kal-Ka-Maz' ve '18 Mart Şehitler Günü' bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde vatandaşlara yönelik halkın bilgilendirilmesi faaliyeti düzenlendi. Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara 'Kadına El Kal-Ka-Maz' ve '18 Mart Şehitler Günü' konulu broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunurken, aynı zamanda 18 Mart Şehitler Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı