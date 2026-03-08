Bilecik'te 'Kadına El Kal-Ka-Maz' ve '18 Mart Şehitler Günü' bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde vatandaşlara yönelik halkın bilgilendirilmesi faaliyeti düzenlendi. Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara 'Kadına El Kal-Ka-Maz' ve '18 Mart Şehitler Günü' konulu broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunurken, aynı zamanda 18 Mart Şehitler Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı