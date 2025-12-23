Bilecik'te kaçakçılığa darbe: Binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, çok sayıda bandrolsüz makaron ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık suç organizasyonlarının deşifresine yönelik Bilecik il merkezi ve Bozüyük ilçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda 54 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet bandrolsüz makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK