Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 226 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te polis ekiplerin alınan bir ihbar sonrası takip ettikleri bir araç içerisinde yapılan detaylı aramada 226 bin 980 adet dolu makaron ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Bozüyük'e yasa dışı ürün sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, 226 bin 980 adet dolu makaron ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, söz konusu şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırılıktan 39 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Halkımızın huzur ve güvenliği için yasa dışı faaliyetlere göz açtırmayacağız" denildi. - BİLECİK